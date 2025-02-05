Новая помощь от Великобритании

О новом пакете помощи объявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми во время визита в Киев, передает 24 Канал со ссылкой на МИД Великобритании.

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Лемми планирует встретиться с президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Андреем Сибигой, премьер-министром Денисом Шмыгалем и вице-премьером Ольгой Стефанишиной.

Глава МИД Великобритании отметил, что Лондон остается преданным поддержке Украины.

Наша поддержка Украины остается несокрушимой. Мы полны решимости поставить Украину на как можно более сильную позицию, как в ее борьбе против России, так и за ее пределами, благодаря нашим долгосрочным отношениям, закрепленным 100-летним партнерством,

– отметил Дэвид Лемми.

Как будут распределены средства

Часть пакета помощи, а именно 17 миллионов фунтов стерлингов (около 21,2 миллиона долларов), будет направлена на развитие инновационных энергетических проектов для восстановления и стабильной работы энергетической системы Украины.

Кроме того, для поддержки малого и среднего бизнеса в Украине Великобритания выделит дополнительные миллионов фунтов стерлингов 10 миллионов фунтов стерлингов (примерно 12,4 миллиона долларов) в рамках 100-летнего партнерства, объявленного премьер-министром Киром Стармером. Эти средства помогут восстановить и реформировать украинскую экономику.

Еще 25 миллионов фунтов стерлингов (около 31,2 миллиона долларов) будет направлено на развитие социальных систем, улучшение доступа к социальным услугам и их эффективность.

Заметьте! Отдельно Великобритания выделит 3 миллиона фунтов стерлингов (3,7 миллиона долларов) на доставку украинского зерна и других продуктов питания в Сирию.