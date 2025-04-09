Від бюджетних до розкішних варіантів: які ціни на паски до Великодня

Щороку в Україні можна придбати паску на будь-який вибір та смак. Наприклад, найдешевша паска обійдеться в 78 гривень за 300 грамів, а найдорожча – майже 1 400 гривень за ледь не кілограм. Варто зазначити, що ціни на великодній здобний хліб в супермаркетах та виробників кондитерських виробів відрізняються від цін у кав'ярнях та закладах харчування, де вибір та рецептура більший.

Яка вартість магазинних пасок

24 Канал проаналізував ціни на традиційні паски перед Великоднем від різних виробників та продавців, зокрема від таких брендів, як "Київхліб", "Вацак", Biscotti тощо. Найвища вартість за здобний великодній хліб сягає трішки більше, аніж 240 гривень за 550 грамів.

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Biscotti

Паска Biscotti, покрита глазур'ю та з вагою 245 грамів, коштуватиме 129 гривень. А паска з вагою 360 грамів – 191 гривню.

"Майстри смаку"

Ціна за фірмову паску, вагою 550 грамів та з великодньою посипкою, обійдеться в 149 гривень. Водночас паска з мигдальними пластівцями з такою ж вагою буде коштувати вже 199 гривень.

"Київхліб"

Паска крафтову за традиційною рецептурою за 300 грамів обійдеться в 78 гривень, а за 420 грамів – в 102 гривні. Водночас сирна паска за 550 грамів коштуватиме вже 243 гривні.

"Сільпо"

У супермаркетах "Сільпо" купити паску власної випічки з глазурованою верхівкою та посипкою можна за майже 80 гривень за 300 грамів. Більший кекс, вагою грамів, обійдеться в 129 гривень.



Великодній кекс в одному із супермаркетів України / Скриншот з сайту "Сільпо"

"Вацак"

Паска "Великодня" за традиційним рецептом коштувати 158 гривень за 450 грамів. А класичний італійський десерт Панетон, яку також часто готують на Великодень в Україні, коштуватиме 190 гривень за 500 грамів.



Як виглядатиме класична паска від "Вацак" / Скриншот з сайту

Нагадуємо! Торік ціни на паску до Великодня сягали як від 30 гривень, так і до понад 1 000 гривень. Ціна традиційно залежала від ваги виробу та виробника.

За скільки можна купити паску у закладах

Вартість пасок у кав'ярнях та закладах набагато дорожча, аніж магазинні. Їхня ціна може досягати навіть до понад 1 000 гривень залежно від закладу, де робити передзамовлення до Великодня. Водночас вибір смаків та рецептур тут набагато більший.

Класична паска:

У відомій львівській кав'ярні-пекарні класична маленька паска коштуватиме 370 гривень за 230 грамів. Водночас більша паска (520 грамів) обійдеться в 620 гривень.



Скільки коштуватиме класична паска у закладах / Скриншот з одного із сайтів кав'ярень

В іншому закладі ціна за 470 грамів паски за традиційною рецептурою обійдеться вже в 620 гривень.

А в одному із популярних закладів Києва класична паска коштуватиме вже 680 гривень за 430 грамів.

Паски з оригінальними начинками:

Наприклад, паска з начинкою ваніль та карамель (550 грамів) може коштувати в середньому 780 гривень, а паска з начинкою фісташка та вишня (600 грамів) – аж 1 390 гривень.



Паска з різноманітними начинками / Скриншот з сайту відомого закладу Львові