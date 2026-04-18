В окупованій частині Запоріжжя: як росіяни отримали доступ до найбільшого родовища марганцю

Російська компанія почала освоєння та розробку одного з найбільших у світі українського родовища марганцю. Відомо, що загальних запасів копалини з родовища вистачить на 100 років, а дозвіл на роботи росіяни отримали ще в лютому 2026 року.

Що відомо про дозвіл на розробку родовища?

Про те, коли та як росіяни отримали право на розробку Запорізького родовища марганцю, пише The Moscow Times.

Дивіться також Дефіцит пального вже близько: що може його зупинити і коли бензин почне дешевшати

Компанія "Реале Інженеринг Інвест" уже почала роботи на Велико-Токмацькому родовищі. Нині там тривають роботи з освоєння.

Як повідомляють джерела видання, право на розробку компанія отримала в лютому 2026 року. А у квітні роботи на об'єкті безпосередньо стартували.

Водночас відомо, що 25,1% "Реале Інженеринг Інвест" контролює "Ростех" – ТОВ "РТ-Розвиток бізнесу".

Зверніть увагу! "Ростех" – це російська державна корпорація. Компанія працює від 2007 року та займається розробкою, виробництвом, експортом промислової продукції. Так, фактично українське родовище привласнила сама ж Росія, однак зробила це через "інших осіб".

Поблизу родовища росіяни почали будувати гірничо-збагачувальний комбінат на 3 тисячі робочих місць.

Що відомо про Велико-Токмацьке родовище марганцю та українські ресурси?

Велико-Токмацьке родовище марганцю належить до п'ятірки найбільших у світі за обсягом ресурсів копалини. Видобуток на рік може становити 1,7 мільярда тонн.

Зауважте! Україна посідає 1 місце в Європі та 2 місце у світі за запасами марганцевих руд. Українське виробництво було одним із найпотужніших у світі. Так, у довоєнний час обсяги виробництва сягали 2 – 3 мільйонів тонн. Однак у 2023 році порівняно з 2021 видобуток марганцю скоротився на 47%. Це пов'язано з війною та наближеним розташуванням до зони бойових дій двох основних родовищ – Нікопольського та Велико-Токмацького.

Водночас Росія розраховує на щорічний видобуток у 1,7 мільйона тонн. Найімовірніше цим виробництвом Кремль покриватиме необхідність у 1,3 мільйона тонн щорічно.

Відомо, що міст копалини в руді перевищує 25%. За оцінками експертів, ресурсу з родовища має вистачити на 100 років.

Як раніше повідомляли в Укрінформі, Україна має 20 тисяч родовищ, але в розробці лише 3,5 тисячі.

Більшість (родовищ – 24 Канал) – ще із радянських часів. Завдяки процесам приватизації експлуатують їх, в основному, приватні підприємства. А нові родовища практично не розвідуються. Гостра проблема "сплячих" ліцензій, коли жодні роботи на розвіданих і перспективних ділянках не ведуться,

– пояснював Павло Загороднюк.

Очільник ГО "Спілка геологів України" наголошував, що в цьому контексті було б добре залучати інвесторів, а "ресурсна" угода зі США могла б стати поштовхом до розкриття повноцінного промислового потенціалу країни.

Що ще потрібно знати про те, як росіяни привласнюють українські родовища?