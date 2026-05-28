Верховна Рада ратифікувала угоду з ЄС про кредит на 90 мільярдів євро

У четвер, 28 травня, парламент підтримав ратифікацію Угоди з Європейським Союзом про надання Україні позики на 90 мільярдів доларів. "За" проголосували 298 нардепів.

Що відомо про європейський кредит Деталі розповіли в пресслужбі Апарату Верховної Ради. Йдеться про законопроєкт №0376, ініціатором якого напередодні виступив Володимир Зеленський, а головним із опрацювання був Комітет з питань інтеграції України до ЄС.