28 травня, 11:16
Верховна Рада ратифікувала угоду з ЄС про кредит на 90 мільярдів євро
У четвер, 28 травня, парламент підтримав ратифікацію Угоди з Європейським Союзом про надання Україні позики на 90 мільярдів доларів. "За" проголосували 298 нардепів.
Що відомо про європейський кредит
Деталі розповіли в пресслужбі Апарату Верховної Ради. Йдеться про законопроєкт №0376, ініціатором якого напередодні виступив Володимир Зеленський, а головним із опрацювання був Комітет з питань інтеграції України до ЄС.
