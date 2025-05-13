Судна агресора під санкціями: Рада ухвалила важливий законопроєкт

Рада прийняла за основу законопроєкт щодо механізм санкцій по "тіньовому флоту" Росію. Він дозволить накладати санкції безпосередньо на судна, які перевозять нафту, зброю чи військових.

Що передбачає законопроєкт щодо тіньового флоту

Як повідомив нардеп Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі, відповідно до цього законопроєкту, санкції накладатимуться на конкретні російські танкери, передає 24 Канал.

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По факту, накладати санкції не на юридичні особи, а на конкретні танкери,

– повідомляє Железняк.

Ще раніше було відомо, що чинне українське законодавство дозволяє накласти санкції на юридичних й фізичних осіб, однак воно не дає можливості санкціонувати судна.

Відтак, ухвалений законопроєкт передбачає накладення санкції на судна та повітряні судна, які причетні до російського тіньового транспортування нафти і нафтопродуктів, зброї та військових.

Зверніть увагу! Передбачається, що запровадження санкцій зі сторони України покаже світовій спільноті запровадження системних санкцій з метою зменшення поширення впливу російської агресії.