Чому ви можете втратити пенсію: процедура обов'язкової ідентифікації

Для отримання пенсії необхідно проходити верифікацію. З початком повномасштабного вторгнення, цю процедуру дозволили здійснити пізніше.

Для чого проходити ідентифікацію

Це обов'язкова процедура, необхідна для того, аби громадянин підтвердив своє право на отримання виплат. Здійснювати ідентифікацію можна як онлайн, так і офлайн.

Читайте також Кабмін оголосив про збільшення виплат для деяких переселенців: про кого йдеться

Також пройти процедуру можна і за кордоном. Для цього необхідно:

звернутись у консульство, де уповноважена особа може засвідчити перевірку документів;

онлайн через відеоконференцію.

Якщо ви перебуваєте в Україні, то верифікацію можна пройти в "Ощадбанку". Процедура відбувається у декілька етапів:

Звернення громадянина. При собі потрібно мати документ, що посвідчує особу, платіжну карту чи електронне пенсійне посвідчення.

Безпосередня ідентифікація, яку проводить уповноважена особа.

Пробна процедура грошової транзакції. Вона має пройти через POS-термінал. Тобто ви маєте ввести ПІН-код.

Як отримати пенсію за кордоном

Процедуру ідентифікації необхідно пройти до 1 січня 2024 року.

Українці, які були вимушені виїхати з країни, можуть отримувати пенсійні виплати на спеціальний рахунок. У Польщі запустили експериментальний варіант передачі грошей офлайн на пошті.

Сервіс працює в форматі "Укрпошти", де у місцевому відділенні вам передадуть кошти через міжнародний переказ. Якщо експеримент вдасться, послуга буде доступна і у інших країнах.