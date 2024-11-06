Побив історичний максимум: в очікуванні перемоги Трампа біткойн виріс до 75 тисяч доларів

Поки в США триває підрахунок голосів на виборах президента на ринку криптовалют фіксують неабияку волатильність. Зокрема, ціна головної цифрової валюти – біткойна, перетнула позначку у 75 тисяч доларів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на дані криптобірж.

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Біткойн зростає на тлі виборів у США

У США тривають вибори президента і попередні результати по штатах показують перевагу Дональда Трампа. На тлі цих новин біткойн почав стрімко зростати, перетнувши позначку у 75 тисяч доларів. Головна криптовалюта в моменті досягла найвищої ціни за всю історію свого існування.

Станом на початок минулої доби біткойн проторгувався в межах 68 – 69 тисяч доларів.

Раніше у Bernstein прогнозували, що відповідно до результатів виборів, вартість біткойна може змінитись так:

якщо переможе Трамп, біткойн може подорожчати до 80 – 90 тисяч доларів;

а от у випадку перемоги Гарріс біткойн може подешевшати до 50 тисяч доларів.

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