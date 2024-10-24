Що буде з криптовалютою далі

За словами Гарлінгхауса, нинішня влада налаштована вороже до криптогалузі, а SEC під керівництвом Гері Генслера стала "царством терору", повідомляє CoinDesk.

Читайте також Уже незабаром: коли в Україні легалізують криптовалюту

Важливим показником ставлення майбутньої адміністрації до криптовалют стане призначення нового президента на посади керівників Комісії з цінних паперів та бірж (SEC), Міністерства фінансів та інших фінансових регуляторів.

Нові призначення покажуть, у якому напрямку розвиватиметься ринок наступні чотири роки, вважає Гарлінгхаус. Він також висловив упевненість, що незалежно від результату виборів, ситуація на криптовалютному ринку покращиться, і цей період в історії США буде сприйматися лише як тимчасова перешкода.

WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Глава Ripple поділився своїм досвідом, зазначивши, що через його зв'язок з криптовалютною індустрією Citibank розірвав з ним стосунки.

Зауважте! Банк дав Гарлінгхаусу п'ять днів для виведення коштів, пояснивши, що не може надавати йому послуги, оскільки його діяльність у сфері криптовалют привертає надмірну увагу федеральних регуляторів.

Гарлінгхаус пов'язав цей випадок із ширшою тенденцією у США, коли регулюючі органи попереджають фінансові установи про ризики співпраці з криптовалютними клієнтами. Він також зазначив, що це не перший банк, з яким він розірвав стосунки, і багато інших учасників крипторинку стикаються з подібними проблемами.