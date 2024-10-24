Что будет с криптовалютой дальше

По словам Гарлингхауса, нынешняя власть настроена враждебно к криптоотрасли, а SEC под руководством Гэри Генслера стала "царством террора", сообщает CoinDesk.

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Важным показателем отношения будущей администрации к криптовалютам станет назначение нового президента на должности руководителей Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), Министерства финансов и других финансовых регуляторов.

Новые назначения покажут, в каком направлении будет развиваться рынок следующие четыре года, считает Гарлингхаус. Он также выразил уверенность, что независимо от результата выборов, ситуация на криптовалютном рынке улучшится, и этот период в истории США будет восприниматься лишь как временная помеха.

WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Глава Ripple поделился своим опытом, отметив, что из-за его связи с криптовалютной индустрией Citibank разорвал с ним отношения.

Заметьте! Банк дал Гарлингхаусу пять дней для вывода средств, объяснив, что не может предоставлять ему услуги, поскольку его деятельность в сфере криптовалют привлекает чрезмерное внимание федеральных регуляторов.

Гарлингхаус связал этот случай с более широкой тенденцией в США, когда регулирующие органы предупреждают финансовые учреждения о рисках сотрудничества с криптовалютными клиентами. Он также отметил, что это не первый банк, с которым он разорвал отношения, и многие другие участники крипторынка сталкиваются с подобными проблемами.