Декілька факторів: що найбільше впливає на економіку України

Економіка України зараз постає перед цілим рядом нових випробувань через війну. Проте є дещо, що впливає на ВВП з більшою інтенсивністю.

Що впливає на ВВП України

Данило Монін розповів для 24 Каналу, що в Україні ще до початку війни були негативні заощадження домогосподарств та дуже низький рівень оновлення основних фондів. Зараз це становище погіршилося через руйнування інфраструктури, енергетики тощо.

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Данило Монін Економіст Здебільшого зростання йде шляхом підтримки споживання населенням через механізми перерозподілу. Зараз економіка частково підтримується відновленням логістичних коридорів експорту. Водночас за час війни Україна перетворилася з експортноорієнтованої країни на залежну від імпорту, й такий стан речей швидко не зміниться.

Натомість Олег Гетман виділив для 24 Каналу цілих два фактори, які впливають на економічний стан України:

кошти міжнародних партнерів, які надходять щороку в обсязі 30 – 40 мільярдів грантових коштів;

відкриття морського коридору.

Олег Гетман Координатор груп Економічної експертної платформи Це величезні суми, які близькі до розміру податків, які ми збираємо. В той чи інший спосіб ці кошти потрапляють до нашої економіки – через соцвиплати, пенсії, і потім все одно потрапляють в загальну економіку.

Щодо відкриття морського коридору він додав, що цей процес лише нарощує потужність.

Зараз він нарощує потужність. Контейнеровози додалися до аграрної продукції, до металургії. Це ще один великий фактор. Встановлення незалежної енергетики, а саме встановлення когенераційних установок, з'явилися сонячні панелі, вітряки. Тобто бізнес, який стає більш стійким до енергетичних загроз, теж дає значний відсоток,

– пояснює Гетман.

Юрій Щедрін додав й інші фактори до загального списку: