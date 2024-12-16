Пільги для пенсіонерів: яка підтримка діятиме у 2025 році
16 грудня 2024, 20:10Читать новость на русском
Пенсіонери мають право на певні пільги. Ця допомога від держави спрямована на те, аби облегшити життя українців на пенсії.
Які пільги можуть отримати пенсіонери
Пенсіонери, що вийшли на пенсію за віком можуть не сплачувати земельний податок, повідомляє 24 Канал з посиланням на ДПС.
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Пільга доступна пенсіонерам, якщо їхня ділянка відповідає визначеним нормам:
- ділянка до 0,01 гектара – для будівництва індивідуальних гаражів;
- до 0,10 гектара – для індивідуального дачного будівництва;
- до 0,12 гектара – для садівництва;
- до 2 гектарів – для ведення особистого сільського господарства;
- до 0,25 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у селах;
- до 0,15 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у селищах міського типу;
- до 0,10 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у містах.
Також пенсіонери мають право на:
- безоплатний проїзд у певних видах міського транспорту та приміського сполучення;
- безоплатні (або з великою знижкою) юридичні послуги;
- оформлення субсидії для зменшення комуналки.
Зверніть увагу! Пенсіонер має підтверджувати право на ці пільги через пенсійне посвідчення.