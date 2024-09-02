Список безплатних послуг, які доступні пенсіонерам

Пенсіонери мають змогу отримати певні послуги безплатно або ж зі значною знижкою. Для цього їм потрібно мати при собі пенсійне посвідчення.

Який перелік цих послуг

Пенсіонери мають право на безплатний проїзд у міському транспорті. Виключенням є таксі.

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Також такі особи можуть не платити за проїзд у залізничному транспорті. Однак, ця пільга діє лише на приміське сполучення.

Зауважте! Пенсіонери за віком можуть не сплачувати земельний податок. Така пільга діє, якщо їхня ділянка відповідає визначеним нормам.

Пенсіонери можуть отримати юридичні послуги безкоштовно або ж зі значною знижкою. Йдеться про:

фахову консультацію особи;

захист її прав та інтересів;

представлення інтересів пенсіонера.

Хто може не платити за комуналку

Частина пенсіонерів має право не платити за комуналку зовсім. Така опція доступна жителям сільської місцевості, які працювали у певній галузі.

Зверніть увагу! Щоб зменшити розмір комуналки, пенсіонер може оформити субсидію.