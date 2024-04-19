Хто може не сплачувати земельний податок
Земельний податок сплачують власники ділянок та постійні землекористувачі. Уряд визначив, хто може уникнути його сплати.
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Кому можна не платити земельний податок:
- особам з інвалідністю I та II групи;
- громадянам, які мають пенсію за віком;
- родинам, де виховується троє або більше неповнолітніх дітей;
- постраждалим від аварії на ЧАЕС (тим, хто має офіційний статус);
- ветеранам війни, які підпадають під Закон України.
Також від сплати земельного податку звільняються жителі прифронтових регіонів. Йдеться і про земельні ділянки, які розташовуються у зоні бойових дій, а також тимчасово окуповані ворогом.
Який земельний податок зараз
Ставку до земельного податку визначають органи місцевого самоврядування. Важливою умовою є те, що цей показник не може бути більшим ніж 3% від нормативної грошової оцінки землі (якщо ця оцінка проведена). А саме:
- не перевищувати 1% від нормативної грошової оцінки – для земель загального користування;
- не більше 1 % і не менше 0,3% – для сільськогосподарських угідь;
- не більше 0,1% – для лісових земель.
Для земельних ділянок за межами населених пунктів або в межах населених пунктів, за умови, що для них не проводилась нормативна грошова оцінка, ставки такі:
- не перевищує 5% від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі в області, де розміщена ділянка;
- не більше 5% і не менше 0,3% нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області – для сільськогосподарських угідь;
- не більше 0,1% – для лісових земель..