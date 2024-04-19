Хто може не сплачувати земельний податок

Земельний податок сплачують власники ділянок та постійні землекористувачі. Уряд визначив, хто може уникнути його сплати.

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Кому можна не платити земельний податок:

особам з інвалідністю I та II групи;

громадянам, які мають пенсію за віком;

родинам, де виховується троє або більше неповнолітніх дітей;

постраждалим від аварії на ЧАЕС (тим, хто має офіційний статус);

ветеранам війни, які підпадають під Закон України.

Також від сплати земельного податку звільняються жителі прифронтових регіонів. Йдеться і про земельні ділянки, які розташовуються у зоні бойових дій, а також тимчасово окуповані ворогом.

Який земельний податок зараз

Ставку до земельного податку визначають органи місцевого самоврядування. Важливою умовою є те, що цей показник не може бути більшим ніж 3% від нормативної грошової оцінки землі (якщо ця оцінка проведена). А саме:

не перевищувати 1% від нормативної грошової оцінки – для земель загального користування;

не більше 1 % і не менше 0,3% – для сільськогосподарських угідь;

не більше 0,1% – для лісових земель.

Для земельних ділянок за межами населених пунктів або в межах населених пунктів, за умови, що для них не проводилась нормативна грошова оцінка, ставки такі: