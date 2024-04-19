Кто может не платить земельный налог

Земельный налог платят владельцы участков и постоянные землепользователи. Правительство определило, кто может избежать его уплаты.

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Кому можно не платить земельный налог:

лицам с инвалидностью I и II группы;

гражданам, которые имеют пенсию по возрасту;

семьям, где воспитывается трое или более несовершеннолетних детей;

пострадавшим от аварии на ЧАЭС (тем, кто имеет официальный статус);

ветеранам войны, которые подпадают под Закон Украины.

Также от уплаты земельного налога освобождаются жители прифронтовых регионов. Речь идет и о земельных участках, которые располагаются в зоне боевых действий, а также временно оккупированы врагом.

Какой земельный налог сейчас

Ставку к земельному налогу определяют органы местного самоуправления. Важным условием является то, что этот показатель не может быть больше 3% от нормативной денежной оценки земли (если эта оценка проведена). А именно:

не превышать 1% от нормативной денежной оценки – для земель общего пользования;

не более 1% и не менее 0,3% – для сельскохозяйственных угодий;

не более 0,1% – для лесных земель.

Для земельных участков за пределами населенных пунктов или в пределах населенных пунктов, при условии, что для них не проводилась нормативная денежная оценка, ставки следующие: