Понад 1,5 трильйон гривень на оборону України: на що спрямували кошти у 2023 році

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну найбільшою статтею видатків державного бюджету України є сектор безпеки та оборони. Про те, на що пішли ці кошти у 2023 році - читайте далі.

Так, за 11 місяців цього року видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки і оборони становили – 59,2% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету або 1,559 трильйона гривень.

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Зокрема, за інформацією Мінфіну, у листопаді цього року видатки склали – 168,2 мільярда гривень.

На що були спрямовані кошти

Кошти були спрямовані на:

грошове забезпечення для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських;

придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування;

медичне забезпечення;

інші види витрат для забезпечення діяльності відповідних органів та формувань.

Видатки сектору безпеки і оборони Уряд фінансує виключно коштом власних податкових надходжень, а також військових облігацій.

Пріоритети на наступний рік

Основним пріоритетом Бюджету-2024, як і бюджету минулого року залишається оборона. Це 22,1% або 1,69 трильйона гривень, зазначила голова Комітету з питань бюджету ВРУ Роксолана Підласа.

Передбачені також видатки на розвиток оборонно-промислового комплексу:

43 мільярди гривень на виробництво БпЛА,

43 мільярди гривень на виробництво боєприпасів та зброї в Україні.

Далі видатки розподілені за пріоритетами: