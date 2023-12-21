Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів, передає 24 Канал. Підписантами виступили представники урядів 6 країн.

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Зміни щодо виплати боргів

У повідомленні мовиться, що сьогоднішнє рішення дозволить продовжити до кінця березня 2027 року дію Меморандуму про взаєморозуміння щодо призупинення виплат за державним та гарантованим державою боргом з групою офіційних кредиторів України з країн G7 та Паризького клубу. Зазначається, що його було підписано 14 вересня 2022 року.

Документ підписали представники урядів Канади, Франції, Німеччини, Японії, Великої Британії та США.

"Вдячний партнерам з країн G7 за розуміння потреб України в умовах війни. Досягнення сьогоднішньої домовленості про перегляд боргових зобов'язань дозволяє знизити навантаження на бюджет до кінця дії програми МВФ та заощадити валютну ліквідність для забезпечення соціальних видатків. Це добровільне призупинення виплати боргу є частиною пакету міжнародної підтримки на суму 122 мільярдів доларів, наданої партнерами України", – зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

За повідомленням Мінфіну, поточна EFF програма (Механізм розширеного фінансування) МВФ закінчується як раз у березні 2027 року. У ході зустрічі Сергій Марченко наголосив на важливості збереження фінансових ресурсів. Зокрема, через надання зовнішніми приватними кредиторами України найбільш прийнятного боргового режиму до закінчення терміну призупинення обслуговування боргу, наданого ними у серпні 2022 року.

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