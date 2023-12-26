Так, за 11 місяців цього року видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки і оборони становили – 59,2% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету або 1,559 трильйона гривень.
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Зокрема, за інформацією Мінфіну, у листопаді цього року видатки склали – 168,2 мільярда гривень.
На що були спрямовані кошти
Кошти були спрямовані на:
- грошове забезпечення для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських;
- придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування;
- медичне забезпечення;
- інші види витрат для забезпечення діяльності відповідних органів та формувань.
Пріоритети на наступний рік
Основним пріоритетом Бюджету-2024, як і бюджету минулого року залишається оборона. Це 22,1% або 1,69 трильйона гривень, зазначила голова Комітету з питань бюджету ВРУ Роксолана Підласа.
Передбачені також видатки на розвиток оборонно-промислового комплексу:
- 43 мільярди гривень на виробництво БпЛА,
- 43 мільярди гривень на виробництво боєприпасів та зброї в Україні.
Далі видатки розподілені за пріоритетами:
- На соціальний захист буде спрямовано майже 470 мільярдів гривень.
- На підтримку ветеранів буде спрямовано вдвічі більше ніж минулого року – майже 15 мільярдів гривень, з них 1 мільярд гривень – на протезування воїнів.