Так, за 11 месяцев этого года расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны составили – 59,2% от всей суммы расходов общего фонда госбюджета или 1,559 триллиона гривен.
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В частности, по информации Минфина, в ноябре этого года расходы составили – 168,2 миллиарда гривен.
На что были направлены средства
Средства были направлены на:
- денежное довольствие для военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских;
- приобретение военной/специальной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки), горюче-смазочных материалов, продуктов питания;
- медицинское обеспечение;
- другие виды затрат на обеспечение деятельности соответствующих органов и формирований.
Приоритеты на следующий год
Основным приоритетом Бюджета-2024, как и бюджета в прошлом году, остается оборона. Это 22,1% или 1,69 триллиона гривен, отметила председатель Комитета по бюджету ВРУ Роксолана Подласа.
Предусмотрены также расходы на развитие оборонно-промышленного комплекса:
- 43 миллиарда гривен на производство БпЛА,
- 43 млрд гривен на производство боеприпасов и оружия в Украине.
Далее расходы распределены по приоритетам:
- на социальная защита будет направлено около 470 миллиардов гривен.
- на поддержку ветеранов будет направлено вдвое больше, чем в прошлом году – почти 15 миллиардов гривен, из них 1 миллиард гривен – на протезирование воинов.