Так, за 11 месяцев этого года расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны составили – 59,2% от всей суммы расходов общего фонда госбюджета или 1,559 триллиона гривен.

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В частности, по информации Минфина, в ноябре этого года расходы составили – 168,2 миллиарда гривен.

На что были направлены средства

Средства были направлены на:

денежное довольствие для военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских;

приобретение военной/специальной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки), горюче-смазочных материалов, продуктов питания;

медицинское обеспечение;

другие виды затрат на обеспечение деятельности соответствующих органов и формирований.

Заметьте! Расходы сектора безопасности и обороны Правительство финансирует исключительно на средства собственных налоговых поступлений, а также военных облигаций.

Приоритеты на следующий год

Основным приоритетом Бюджета-2024, как и бюджета в прошлом году, остается оборона. Это 22,1% или 1,69 триллиона гривен, отметила председатель Комитета по бюджету ВРУ Роксолана Подласа.

Предусмотрены также расходы на развитие оборонно-промышленного комплекса:

43 миллиарда гривен на производство БпЛА,

43 млрд гривен на производство боеприпасов и оружия в Украине.

Далее расходы распределены по приоритетам: