Путін стрімко втрачає гроші: видатки бюджету зросли на мільярди рублів

Попри всі оптимістичні заяви влади, бюджет Росії швидко тане. Доходи падають, державний борг і дефіцит ростуть.

Як збільшилися видатки бюджету Росії

Російський диктатор Володимир Путін підписав закон про коригування бюджету Росії на 2025 рік, чим збільшив витрати на 829 мільярдів рублів повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Закон передбачає, що доходи російського бюджету у 2025 році будуть на 4,4% менші, ніж планувалося.

Натомість витрати з бюджету зростуть до 42,298 трильйона рублів замість затверджених раніше 41,469 трильйона рублів.

Прогноз інфляції також підвищили – з 4,5% до 7,6%.

Обсяг Фонду національного добробуту, за оцінками, має зменшитися на 126,4 мільярда рублів.

Важливо! За прогнозами, державний борг Росії у 2025 році зросте на 3,2% – на 1 138,1 мільярда рублів.

Який дефіцит російського бюджету у 2025 році

Нові коригування підтверджують рекордне зростання дефіциту бюджету Росії.

Згідно із документом, дефіцит бюджету очікується на рівні 3,8 трильйона рублів.

Таким чином, дефіцит зріс більш ніж у три рази у порівнянні із прогнозованим раніше показником у 1,7 трильйона рублів.

Варто знати! Основною причиною падіння доходів російського бюджету і відповідно збільшення видатків стало значне скорочення надходжень від продажу нафти й газу. У новій редакції бюджету також прогнозується, що ціна на нафту знизиться з 69,7 до 56 доларів за барель.