Трамп анонсував скорочення держвидатків США на трильйон доларів

Президент США Дональд Трамп заявив про намір суттєво зменшити державні витрати. Потенційно вони можуть сягнути понад одного трильйона доларів.

Видатки скоротять

Трамп провів зустріч зі спікером Палати представників та низкою консервативних конгресменів, про що повідомив у своїй соцмережі TruthSocial, передає 24 Канал.

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За словами Трампа, він чітко дав зрозуміти, що підтримує радикальне урізання бюджетних витрат.

МИ ЗБИРАЄМОСЬ скоротити витрати, сподіваємось, на суму понад $1 трлн, і все це увійде до "Єдиного, Великого, Прекрасного Закону",

– заявив Трамп.

Трамп наголосив, що працюватиме разом із конгресменами та сенаторами над тим, щоб реалізувати ці плани як один із пріоритетів.

Варто зауважити, що напередодні Дональд Трамп пообіцяв історичне збільшення оборонного бюджету США – вперше він має сягнути 1 трильйона доларів, що стане рекордом для країни.

Зауважте! Тим часом за інформацією телеканалу CNN, Пентагон розглядає можливість реформ у структурі армії, зокрема скорочення вищого командного складу та об'єднання окремих командувань задля оптимізації витрат.