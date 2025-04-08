Які цифри представлені у звіті

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал нардепа Олексія Гончаренка, у документі йдеться про доходи у 2024 році на рівні 3,12 трильйона гривень, а видатки – на рівні 4,49 трильйона гривень.

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Водночас дефіцит за 2024 рік становить 1,36 трильйона гривень,

Повернені кредити – 12,5 мільярда гривень,

Надані кредити – 7 мільярдів гривень.

За словами Гончаренка, у парламенті звіт має представити урядовець, відповідальний за бюджетну політику. Також із доповідями виступлять голова бюджетного комітету та Голова Рахункової палати.

Крім того, за потреби будуть ще й виступи головних розпорядників коштів, щоб провокувати результати своїх програм.

Нагадуємо! Такий звіт уряд мав подати ще до 1 квітня відповідно до Регламенту Верховної Ради.