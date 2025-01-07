Який дефіцит держбюджету України у 2024 році

Дефіцит державного бюджету України у грудні 2024 року значно зріс через інтенсивне нарощування видатків, а за підсумками року склав близько 1,771 трильйона гривень, йдеться в макроекономічному та монетарному огляді Національного банку України, січень 2025 року, передає 24 Канал.

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Річний дефіцит, за оцінками НБУ, перевищив показник 2023 року (близько 1,771 трильйона гривень), хоча і був дещо меншим, ніж затверджений у Законі (1,846 трильйона гривень),

– йдеться у повідомленні.

Водночас завдяки рекордним обсягам міжнародної допомоги, отриманої у грудні, вдалося не лише надолужити фінансування видатків державного бюджету, але й створити запас ліквідності на початок 2025 року

У грудні витрати досягли рекордного рівня, зберігаючи високі темпи зростання (близько 25% порівняно з минулим роком). Проте за підсумками року загальний приріст видатків був помірним, склавши близько 12% у порівнянні з 2022 роком.

Основними статтями витрат залишалися:

оборона, безпека;

соціальні програми.

У грудні також продовжувався ріст капітальних витрат, що було зумовлено насамперед потребами військових і проведенням ремонтних робіт, а також компенсацією за пошкоджене майно.

Нагадаємо! Дефіцит державного бюджету України за 2023 рік становив 1,33 трильйона гривень, що на 418,9 мільярда гривень більше порівняно з 2022 роком.