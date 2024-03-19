Мінфін назвав суму видатків з держбюджету у лютому: на що спрямували кошти

За інформацією від Мінфіну, видатки з держбюджету у лютому – зросли. Тільки за попередні два місяці вони становлять 424,8 мільярда гривень.

Яка загальна сума видатків України

Загальна сума касових видатків загального фонду держбюджету України у лютому становить – 274,6 мільярда гривень. Водночас у січні видатки з бюджету було скорочено майже вдвічі: до 150 мільярдів гривень через затримки з міжнародною фінансовою допомогою.

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Тож у структурі видатків за лютий найбільшу суму – 104 мільярди гривень – спрямовано на оплату праці з нарахуваннями. З них, на грошове утримання військовослужбовців було виділено – 80 мільярдів гривень.

Інші напрямки видатків включали:

45,8 мільярда гривень – на оплату використання товарів та послуг;

21,7 мільярда гривень – на підтримку Збройних Сил України;

47,6 мільярда гривень – на соціальне забезпечення: виплату пенсій, допомоги, стипендій.

Чи потрібно буде переглядати держбюджет

На обслуговування державного боргу було виділено – 26,1 мільярда гривень, а на трансферти місцевим бюджетам – 11,9 мільярда гривень.

Раніше 24 Канал розповідав, що бюджет 2024 року закладений досить реалістично, тож його потрібно буде переглядати набагато рідше та менш суттєво, порівняно з бюджетом 2023 року.

Зауважте! Навіть якщо виникнуть деструктивні чинники, як-от розширення дефіциту або скорочення міжнародної фінансової допомоги, то слід буде використати фіскальні інструменти, а не монетарне фінансування.

Зокрема, Сергій Марченко під час телемарафону розповів, що Україна має план Б, якщо США не виділить їй макрофінансову допомогу.