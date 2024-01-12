Чому не варто часто переглядати Бюджет
Ніколайчук пояснив, що у бюджет 2024 року вкладені значні видатки, проте вони здаються меншими за обсяги 2023 року, тому що їх розкидано за декількома статтями. Тож порівняння одних і тих самих статей у бюджетах є недоречним.
Читайте також ЄС готові домовлятися з Угорщиною заради допомоги Україні
Тому я думаю, що цього року бюджет від самого початку, особливо в контексті військових видатків, закладений досить реалістично, і його потрібно буде переглядати набагато рідше та менш суттєво, порівняно з бюджетом 2023 року.
Також він додав, що у разі появи негативних чинників, таких як розширення дефіциту або скорочення міжнародної фінансової допомоги, варто використати фіскальні інструменти, а не монетарне фінансування. Це більш соціально справедливо та зберігає керованість економіки.
...насамперед мають бути використані фіскальні інструменти, які дають змогу зробити таку корекцію (для збалансування держбюджету – ІФ-У) набагато зрозумілішою, прогнозованішою і прийнятнішою для суспільства,
– додав він.
Корекція через ослаблення монетарної політики, з емісійним фінансуванням суттєво негативно вплине на соціальні ефекти, що може серйозно підірвати обороноздатність і потенціал економіки.
Недарма в Меморандумі з МВФ монетарне фінансування передбачено як останній захід реакції на реалізацію ризиків, коли всі інші можливості вичерпано,
– підсумував Ніколайчук.
Показники ВВП України покращилися
Також Ніколайчук розповів, що прогнози на ВВП 2023 року щоквартально покращувалися. Так сталося через певні "позитивні шоки".
Це досить нестандартна ситуація: зазвичай, коли в економіці покращуються перспективи та зростає економічна активність, це зумовлює більший тиск на ціни та підвищення інфляції. Водночас у нас реалізувалися дуже суттєві шоки з боку пропозиції, позитивні шоки,
– сказав він.
До "позитивних шоків" належать:
- врожай зернових, овочів, фруктів;
- доступ до електроенергії;
- міжнародна підтримка у розмірі 43 мільярдів доларів.