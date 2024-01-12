Почему не стоит часто просматривать Бюджет

Николайчук пояснил, что в бюджет 2024 года вложены значительные расходы, однако они кажутся меньше объемов 2023 года, потому что они разбросаны по нескольким статьям. Поэтому сравнение одних и тех же статей в бюджетах неуместно.

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Сергей Николайчук Заместитель главы НБУ Поэтому я думаю, что в этом году бюджет с самого начала, особенно в контексте военных расходов, заложен достаточно реалистично, и его нужно будет пересматривать гораздо реже и менее существенно по сравнению с бюджетом 2023 года.

Также он добавил, что при появлении негативных факторов, таких как расширение дефицита или сокращение международной финансовой помощи, следует использовать фискальные инструменты, а не монетарное финансирование. Это более социально справедливо и сохраняет управляемость экономики.

...прежде всего должны быть использованы фискальные инструменты, позволяющие сделать такую коррекцию (для сбалансирования госбюджета – ИФ-У) гораздо более понятной, прогнозируемой и более приемлемой для общества,

– добавил он.

Коррекция из-за ослабления монетарной политики, с эмиссионным финансированием, существенно негативно повлияет на социальные эффекты, что может серьезно подорвать обороноспособность и потенциал экономики.

Недаром в Меморандуме с МВФ монетарное финансирование предусмотрено как последняя мера реакции на реализацию рисков, когда все другие возможности исчерпаны,

– подытожил Николайчук.

Показатели ВВП Украины улучшились

Также Николайчук рассказал, что прогнозы на ВВП 2023 года ежеквартально улучшались. Так произошло из-за определенных "положительных шоков".

Это довольно нестандартная ситуация: обычно, когда в экономике улучшаются перспективы и растет экономическая активность, это обуславливает большее давление на цены и повышение инфляции. В то же время у нас реализовались очень существенные шоки со стороны предложения, положительные шоки,

– сказал он.

К "положительным шокам" относятся: