Фінансова допомога від США
Сергій Марченко під час телемарафону розповів, що Україна має план Б, якщо США не виділить їй макрофінансову допомогу.
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Ми завжди сподіваємося на найкраще вирішення питання з точки зору наших інтересів, і ми сподіваємося, що в нижній палаті (Конгресу) рішення буде знайдено. І зараз для цього є підстави. Ми сподіваємося, що пряма бюджетна підтримка збережеться.
Підтримка США важлива для співпраці з МВФ. Це потрібно для формування пулу партнерів довіри, які приймаються в рамках G7. Він додав, що США постійно запевняє Україну, що допомога буде, тому це основний варіант.
Варіант Б, як ми вже зазначали, звернення до всіх країн G7, якщо у нас не буде достатньої підтримки з боку США, щоб вони збільшили розміри своїх вкладів, щоб замістити США,
– додав міністр.
Він зауважив, що це можуть бути не лише країни "Великої сімки", а й інші, які підтримують Україну.