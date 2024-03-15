Україні можуть передати прибуток від активів окупанта

ЄС готовий висловити юридично надійну пропозицію, яку країни-члени розглянуть, ймовірно, до зустрічі прем'єр-міністрів у Брюсселі, 21 березня.

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Нагадаємо! На Заході заморозили близько 300 мільярдів доларів, які належать російському центральному банку та були у вигляді іноземної валюти, золота та облігацій. Десь 70% з них (190 мільярдів євро) нині перебувають у бельгійському центральному депозитарії цінних паперів Euroclear.

Ймовірно депозити, які збережені в Європі, принесуть від 15 до 20 мільярдів євро прибутку після сплати податків до кінця 2027 року. Усе залежатиме від зміни глобальних процентних ставок.

Тож наразі очікується, що депозити принесуть від 2 до 3 мільярдів євро прибутку цього року, залежно від потенційних змін процентних ставок. Ці гроші можуть піти в Україну.

Нині у ЄС не чекають угоди щодо використання цих грошей, адже ще немає угоди про їх конфіскацію. Гроші можуть надати як на ЗСУ, так і гуманітарні потреби – точно не відомо.

Це означає, що вони можуть погодитися в принципі використовувати доходи від прибутку, але потім провести подальшу дискусію про те, куди ці гроші можуть піти відповідно до конституції для кожної країни-члена ЄС,

– сказало джерело The Guardian.

Нині цей процес набрав обертів і в ЄС чекають на суттєве зрушення у справі.