Украине могут передать прибыль от активов оккупанта

ЕС готов высказать юридически надежное предложение, которое страны-члены рассмотрят, вероятно, до встречи премьер-министров в Брюсселе, 21 марта.

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Напомним! На Западе заморозили около 300 миллиардов долларов, которые принадлежат российскому центральному банку и были в виде иностранной валюты, золота и облигаций. Где-то 70% из них (190 миллиардов евро) сейчас находятся в бельгийском центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear.

Вероятно депозиты, которые сохранены в Европе, принесут от 15 до 20 миллиардов евро прибыли после уплаты налогов до конца 2027 года. Все будет зависеть от изменения глобальных процентных ставок.

Поэтому сейчас ожидается, что депозиты принесут от 2 до 3 миллиардов евро прибыли в этом году, в зависимости от потенциальных изменений процентных ставок. Эти деньги могут пойти в Украину.

Сейчас в ЕС не ждут соглашения по использованию этих денег, ведь еще нет соглашения об их конфискации. Деньги могут предоставить как на ВСУ, так и гуманитарные нужды – точно не известно.

Это означает, что они могут согласиться в принципе использовать доходы от прибыли, но потом провести дальнейшую дискуссию о том, куда эти деньги могут пойти в соответствии с конституцией для каждой страны-члена ЕС,

– сказал источник The Guardian.

Сейчас этот процесс набрал обороты и в ЕС ждут существенного сдвига в деле.