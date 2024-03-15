Финансовая помощь от США
Сергей Марченко во время телемарафона рассказал, что Украина имеет план Б, если США не выделит ей макрофинансовую помощь.
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Мы всегда надеемся на лучшее решение вопроса с точки зрения наших интересов, и мы надеемся, что в нижней палате (Конгресса) решение будет найдено. И сейчас для этого есть основания. Мы надеемся, что прямая бюджетная поддержка сохранится.
Поддержка США важна для сотрудничества с МВФ. Это нужно для формирования пула партнеров доверия, которые принимаются в рамках G7. Он добавил, что США постоянно уверяет Украину, что помощь будет, поэтому это основной вариант.
Вариант Б, как мы уже отмечали, обращение ко всем странам G7, если у нас не будет достаточной поддержки со стороны США, чтобы они увеличили размеры своих вкладов, чтобы заместить США,
– добавил министр.
Он отметил, что это могут быть не только страны "Большой семерки", но и другие, которые поддерживают Украину.