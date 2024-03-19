Яка загальна сума видатків України
Загальна сума касових видатків загального фонду держбюджету України у лютому становить – 274,6 мільярда гривень. Водночас у січні видатки з бюджету було скорочено майже вдвічі: до 150 мільярдів гривень через затримки з міжнародною фінансовою допомогою.
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Тож у структурі видатків за лютий найбільшу суму – 104 мільярди гривень – спрямовано на оплату праці з нарахуваннями. З них, на грошове утримання військовослужбовців було виділено – 80 мільярдів гривень.
Інші напрямки видатків включали:
- 45,8 мільярда гривень – на оплату використання товарів та послуг;
- 21,7 мільярда гривень – на підтримку Збройних Сил України;
- 47,6 мільярда гривень – на соціальне забезпечення: виплату пенсій, допомоги, стипендій.
Чи потрібно буде переглядати держбюджет
Раніше 24 Канал розповідав, що бюджет 2024 року закладений досить реалістично, тож його потрібно буде переглядати набагато рідше та менш суттєво, порівняно з бюджетом 2023 року.