Яка загальна сума видатків України

Загальна сума касових видатків загального фонду держбюджету України у лютому становить – 274,6 мільярда гривень. Водночас у січні видатки з бюджету було скорочено майже вдвічі: до 150 мільярдів гривень через затримки з міжнародною фінансовою допомогою.

Читайте також Ціна біткойна стрімко падає: як змінився курс за тиждень й чого чекати далі

Тож у структурі видатків за лютий найбільшу суму – 104 мільярди гривень – спрямовано на оплату праці з нарахуваннями. З них, на грошове утримання військовослужбовців було виділено – 80 мільярдів гривень.

Інші напрямки видатків включали:

45,8 мільярда гривень – на оплату використання товарів та послуг;

21,7 мільярда гривень – на підтримку Збройних Сил України;

47,6 мільярда гривень – на соціальне забезпечення: виплату пенсій, допомоги, стипендій.

Зверніть увагу! На обслуговування державного боргу було виділено – 26,1 мільярда гривень, а на трансферти місцевим бюджетам – 11,9 мільярда гривень.

Чи потрібно буде переглядати держбюджет

Раніше 24 Канал розповідав, що бюджет 2024 року закладений досить реалістично, тож його потрібно буде переглядати набагато рідше та менш суттєво, порівняно з бюджетом 2023 року.