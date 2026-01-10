800 мільярдів на відбудову: США та Україна підпишуть масштабну угоду

США та Україна готуються підписати "угоду про процвітання" для відновлення української держави після завершення війни. Обсяг інвестицій у відбудову може скласти 800 мільярдів доларів.

Яку угоду готують США та Україна?

Угоду підпишуть президенти Дональд Трамп та Володимир Зеленський під час саміту світових лідерів у Давосі, де, як очікується, лідери проведуть зустріч і фіналізують попередні домовленості, передає 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

За інформацією видання, спочатку Зеленський збирався поїхати до Білого дому наступного тижня, щоб там завершити економічний план відбудови та угоду щодо гарантій безпеки. Однак під час "Коаліції охочих" європейські лідери переконали його зустрітися з Трампом у Швейцарії, на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

За словами посадовців, саме там мають остаточно узгодити економічну угоду, яка забезпечить повоєнне відновлення України:

Має залучити близько 800 мільярдів доларів протягом 10 років для відбудови України, що дозволить перезапустити економіку та повернути робочі місця.

для відбудови України, що дозволить перезапустити економіку та повернути робочі місця. Відкриє шлях до кредитів, грантів і інвестицій від приватних компаній для забезпечення необхідного фінансування.

Водночас Київ розраховує, що залучення Вашингтона до післявоєнної відбудови, зокрема у проєктах, які можуть зацікавити Трампа, підвищить готовність США надати Україні надійні гарантії безпеки,

– зазначає видання.

План відновлення базується на угоді про корисні копалини, яку США та Україна підписали у 2025 році. Вона надала американським інвесторам пріоритетний доступ до видобувних проєктів в Україні.

Спецпосланець Трампа з питань миру Стів Віткофф заявив, що ця домовленість є важливою частиною загального плану щодо припинення вогню.

Зауважте! Видання підкреслює, що наразі подробиці угоди про відбудову України на 800 мільярдів маловідомі, публічно її поки не оприлюднювали.

Що про відбудову говорить Зеленський?

Разом з тим наприкінці минулого року Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами розповів про "Дорожню карту процвітання України", яку вдалося розробити зі США.

Це довгостроковий економічний документ, бачення до 2040 року, яке розроблене спільно зі Сполученими Штатами. Фактично передбачені всі ключові елементи угоди про інвестиції та майбутнє відновлення,

– зазначив тоді президент.

За його словами, домовленості передбачають створення фонду для інвестицій у сектори, що швидко зростають:

технологічний сектор;

центри обробки даних;

сфера штучного інтелекту.

Також плануються спільні інвестиції України й США у відновлення та модернізацію газової інфраструктури, відбудову територій, реконструкцію міст і житлових районів.

Зауважте! Зеленський підкреслив, що Україна матиме можливість визначати пріоритети для розподілу своєї частки коштів на території, постраждалі від війни.

Що відомо про план відбудови?