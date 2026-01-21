Відбудова відкладається: США й Україна поки не підпишуть "план процвітання"

На Всесвітньому економічному форумі у Давосі президент США Дональд Трамп та України Володимир Зеленський мали підписати "план процвітання" для післявоєнної відбудови України. Однак тепер підписання документа відкладається.

Чому не підпишуть "план процвітання"?

Домовленості щодо гарантій безпеки й відбудови України, яких планували досягти на форумі, відсунули на другий план суперечка довкола Гренландії й тарифні погрози Трампа, передає 24 Канал з посиланням на Axios.

Як повідомив один з українських посадовців виданню, ідею щодо підписання лідерами так званого плану процвітання скасували. А європейські чиновники були змушені терміново змінювати порядок денний.

Довелося викинути підготовлені тези про Україну й терміново писати нові – вже про Гренландію,

– зазначив посадовець.

Водночас представник США заперечив, що конкретна дата підписання "угоди про процвітання" не була призначена раніше, і додав, що документ ще потребує доопрацювання.

Що в Україні говорять про угоду?

Разом з тим в Україні говорять, що "угода про процвітання" між США та Україною вже погоджена на технічному рівні. Про це заявив на форумі в Давосі віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка.

Політик наголосив, що документ можуть підписати буквально "у будь-який день".

Втім, Качка не дав точних прогнозів, коли "план процвітання" все-таки буде фіналізований, лише додав, що термін його підписання може залежати від домовленостей щодо гарантій безпеки.

Зауважте! За словами Качки, план відбудови України, який нині розглядається, є тристороннім документом.

Що відомо про "план відбудови"?