Відбудова відкладається: США й Україна поки не підпишуть "план процвітання"
- Підписання "плану процвітання" для України відкладено через суперечки щодо Гренландії та тарифні погрози США.
- Представник США зазначив, що документ ще потребує доопрацювання, і конкретна дата підписання не була призначена.
На Всесвітньому економічному форумі у Давосі президент США Дональд Трамп та України Володимир Зеленський мали підписати "план процвітання" для післявоєнної відбудови України. Однак тепер підписання документа відкладається.
Чому не підпишуть "план процвітання"?
Домовленості щодо гарантій безпеки й відбудови України, яких планували досягти на форумі, відсунули на другий план суперечка довкола Гренландії й тарифні погрози Трампа, передає 24 Канал з посиланням на Axios.
Як повідомив один з українських посадовців виданню, ідею щодо підписання лідерами так званого плану процвітання скасували. А європейські чиновники були змушені терміново змінювати порядок денний.
Довелося викинути підготовлені тези про Україну й терміново писати нові – вже про Гренландію,
– зазначив посадовець.
Водночас представник США заперечив, що конкретна дата підписання "угоди про процвітання" не була призначена раніше, і додав, що документ ще потребує доопрацювання.
Що в Україні говорять про угоду?
Разом з тим в Україні говорять, що "угода про процвітання" між США та Україною вже погоджена на технічному рівні. Про це заявив на форумі в Давосі віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка.
Політик наголосив, що документ можуть підписати буквально "у будь-який день".
Втім, Качка не дав точних прогнозів, коли "план процвітання" все-таки буде фіналізований, лише додав, що термін його підписання може залежати від домовленостей щодо гарантій безпеки.
Зауважте! За словами Качки, план відбудови України, який нині розглядається, є тристороннім документом.
Що відомо про "план відбудови"?
Раніше The Telegraph повідомляло, що США та Україна готувалися укласти "угоду про процвітання", яка має стати основою для відновлення країни після завершення війни. Документ планували підписати президенти Дональд Трамп і Володимир Зеленський під час саміту світових лідерів у Давосі.
За задумом, угода має забезпечити залучення близько 800 мільярдів доларів протягом десяти років. Ці кошти планують спрямувати на перезапуск української економіки, створення робочих місць і масштабну відбудову. Документ також відкриває шлях до кредитів, грантів і приватних інвестицій. Основою для цього плану стала угода про корисні копалини, підписана між Україною та США у 2025 році.
Наприкінці минулого року Володимир Зеленський також розповів журналістам про "Дорожню карту процвітання України", розроблену спільно зі США. Це довгострокове економічне бачення до 2040 року. Воно передбачає створення спеціального інвестиційного фонду для розвитку секторів швидкого зростання, модернізації газової інфраструктури, відновлення зруйнованих територій тощо.