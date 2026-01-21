Отстройка откладывается: США и Украина пока не подпишут "план процветания"

На Всемирном экономическом форуме в Давосе президент США Дональд Трамп и Украины Владимир Зеленский должны были подписать "план процветания" для послевоенного восстановления Украины. Однако теперь подписание документа откладывается.

Почему не подпишут "план процветания"?

Договоренности по гарантиям безопасности и восстановления Украины, которых планировали достичь на форуме, отодвинули на второй план спор вокруг Гренландии и тарифные угрозы Трампа, передает 24 Канал со ссылкой на Axios.

Как сообщил один из украинских чиновников изданию, идею о подписании лидерами так называемого плана процветания отменили. А европейские чиновники были вынуждены срочно менять повестку дня.

Пришлось выбросить подготовленные тезисы об Украине и срочно писать новые – уже о Гренландии,

– отметил чиновник.

В то же время представитель США отрицал, что конкретная дата подписания "соглашения о процветании" не была назначена ранее, и добавил, что документ еще нуждается в доработке.

Что в Украине говорят о соглашении?

Вместе с тем в Украине говорят, что "соглашение о процветании" между США и Украиной уже согласовано на техническом уровне. Об этом заявил на форуме в Давосе вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка.

Политик подчеркнул, что документ могут подписать буквально "в любой день".

Впрочем, Качка не дал точных прогнозов, когда "план процветания" все-таки будет финализирован, лишь добавил, что срок его подписания может зависеть от договоренностей по гарантиям безопасности.

Заметьте! По словам Качки, план восстановления Украины, который сейчас рассматривается, является трехсторонним документом.

Что известно о "плане восстановления"?