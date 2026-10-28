Відбудова України: Фінляндія виділяє 240 мільйонів євро на енергетику та оборону

Європейські партнери продовжують інвестувати у відновлення нашої держави навіть під час активних бойових дій. Нова масштабна угода дозволить залучити іноземний бізнес до порятунку критичних галузей.

Куди спрямують гроші та які галузі отримають найбільше фінансування

Україна та Фінляндія домовилися про масштабний фінансовий пакет на суму 240 мільйонів євро. Ці кошти підуть на відбудову критичної інфраструктури та посилення оборонного сектору нашої держави, про що повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Завдяки угоді між фінською державною фінансовою компанією Finnvera та Єврокомісією, іноземний бізнес зможе напряму долучитися до українських проєктів. Головний акцент роблять на енергетиці, яка постійно страждає від російського терору, а також на логістиці та розбудові цифрової інфраструктури.

Важливо! Крім того, інвестиції охоплять видобуток і переробку критичної сировини, а також виробництво товарів подвійного призначення для потреб фронту.

Що відомо про захист населення та передісторію співпраці

Окрему увагу під час переговорів дипломати приділили розширенню так званої Коаліції укриттів (Shelter Coalition). Це рішення безпосередньо впливає на повсякденну безпеку українців у містах, які щодня зазнають ворожих атак.

Наші спільні зусилля мають вирішальне значення для захисту життя українців, притягнення Росії до відповідальності та забезпечення безпечного й процвітаючого майбутнього України та Європи,

– наголосив очільник зовнішньополітичного відомства.

Тим часом Україна та Румунія домовилися про масштабне розширення енергетичної співпраці, що дозволить залучити майже 1 ГВт додаткової пропускної здатності електромереж. Це означає більше імпортного світла для українських родин та бізнесу в періоди пікових навантажень.