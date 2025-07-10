Ціна відбудови: скільки знадобиться на відновлення України після війни

Для відбудови України після війни планують створити два фонди. Втім знадобляться роки, щоб подолати наслідки російських атак на міста та інфраструктуру.

Скільки знадобиться на відбудову України

За оцінками української влади, на відбудову та модернізацію України необхідно буде витратити 1 трильйон гривень протягом 14 років. Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу на конференції URC-2025 у Римі, повідомляє 24 Канал.

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Наша спільна мета – відбудувати й модернізувати Україну, подолати наслідки руйнівної війни та забезпечити добробут для нашої країни, для Європи та всього вільного світу,

– заявив Шмигаль.

За концепцію України, для відбудови необхідно створити 2 фонди:

"Фонд Україна" на 540 мільярдів доларів – саме стільки необхідно на відновлення за оцінками Світового банку. Його сформують на основі конфіскованих активів Росії та податку на експорт російської сировини.

Європейський структурний фонд на підтримку України у розмірі 460 мільярдів доларів. Він має стати платформою для інвестицій європейського бізнесу в українське виробництво.

Важливо! На конференції Шмигаль також визначив 2 два стратегічних завдання на сьогодні. Перше – підтримувати й посилювати санкційний тиск на Росію, а друге – забезпечити достатню кількість ресурсів і зброї, щоб Україна могла протистояти російській агресії.

Як Україна співпрацює з партнерами

Шмигаль наголосив, що завдяки спільним зусиллям з партнерами Україні вдалося подолати більшість фінансових викликів, які стоять перед нею.

Ми запустили фінансовий механізм ERA для використання російських заморожених активів. Виконуємо програму з МВФ. Маємо достатній обсяг ресурсів, щоб покрити дефіцит державного бюджету у 2025 році,

– зазначив прем'єр.

Щодо фінансової підтримки на 2026 та 2027 роки, то українська влада готується до різних сценаріїв.

Зокрема, за словами прем'єра, Київ пропонує європейським партнерам інвестувати в європейську безпеку через співфінансування української армії.

Варто знати! Військові видатки України зараз складають 100–120 мільярдів доларів, додав Шмигаль. В умовах миру і без врахування потреб відбудови, утримання української армії коштуватиме 50 мільярдів доларів щороку. Тож українська влада розраховує в цьому питанні на допомогу ЄС.