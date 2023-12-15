Відеоідентифікація пенсіонерів: як її пройти пояснили у ПФУ

З грудня влада встановила порядок проходження пенсіонерами відеоідентифікації з ПФУ. Щороку це повинні робити деякі українці, які не хочуть втратити свої виплати.

Як пройти відеоідентифікацію

Деякі пенсіонери мають пройти відеоідентифікацію до кінця 2023 року, аби не втратити свої виплати. Щоб це зробити, спочатку треба зареєструватися на сайті ПФУ.

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Далі алгоритм дій такий:

в особистому акаунті вибрати розділ "Ідентифікація в режимі відеоконференцзв’язку";

заповнити запропоновану онлайн-форму;

обрати за допомогою якого месенджера відбуватиметься відеоконференція;

натиснути кнопку "Подати заяву".

Якщо пенсіонеру необхідна якась допомога, наприклад субпереклад, він має вказати це у коментарі на сайті.

У встановлену дату та час з особою зв'яжеться представник ПФУ через одну з встановлених програм.

Завдяки яким програмам можна провести відеоконференцію

WhatsApp;

Google Meet;

Zoom;

Signal;

Telegram;

Skype;

Viber.

Які документи знадобляться

Для проходження ідентифікації дистанційно, потрібні скан-копії таких документів:

посвідчення особи;

ідентифікаційний код;

трудова книжка;

свідоцтво про народження.

Файли цих документів не мають перевищувати 1 мегабайт.