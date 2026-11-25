Ворог продовжує тероризувати енергосистему, залишаючи цілі регіони без стабільного електропостачання. Зокрема, за розпорядженням НЕК "Укренерго" у самому Дніпрі, а також у чотирьох районах області діють екстрені відключення.

Чому у Дніпропетровській області проблеми зі світлом

Йдеться про Дніпровський, Павлоградський, Синельниківський та Самарівський райони, де знеструмлено навіть частину критичної інфраструктури, про що пишуть у ДТЕК.

Росія продовжує цілеспрямовано атакувати енергетичну інфраструктуру регіону. Вчора та цієї ночі під ударами знову опинилися ряд важливих для регіону енергетичних обʼєктів,

– йдеться у повідомленні.

Крім того, через атаки знеструмлена частина критичної інфраструктури. Ситуація зі світлом надзвичайно важка.

Енергетики всіх ланок працюють на межі можливостей, щоб стабілізувати систему. Проте ремонтні роботи суттєво ускладнюються через тривалі повітряні тривоги.

Нагадаємо, що раніше Росія лише за два дні вдарила по чотирьох енергооб’єктах ДТЕК. Понад 350 тисяч родин залишилися без світла.

Ба більше, на тлі відключень світла змінилися ситуація з опаленням у Павлограді. Тепер котельні під час знеструмлень запускатимуть, якщо температура повітря на вулиці впаде нижче нуля градусів.