Що сталося у Дніпровській області

За два дні ворог атакував чотири енергооб’єкти ДТЕК на Дніпропетровщині, про що пише ДТЕК.

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По більшості з них ворог бив уже не раз. Пошкоджено обладнання, на кількох об’єктах були пожежі– додали у дописі.

Наразі знеструмлена значна частина Дніпра, Самари та прилеглих районів.

Важливо! У Дніпрі, а також Дніпровському, Самарівському, Кам’янському та Павлоградському районах запроваджено екстрені відключення. Це означає, що звичні графіки там більше не діють, і світло може зникнути у будь-який момент.

У решті населених пунктів області електроенергію вимикають за стабілізаційними графіками за командою Укренерго.

Енергетики працювали всю ніч та продовжують ремонти, проте через пошкодження магістральних мереж повернути електрику всім одразу неможливо.

Зверніть увагу! Насамперед повертають світло об’єктам критичної інфраструктури.

Нагадаємо, що 22 листопада Росія вже масовано атакувала інфраструктуру Дніпропетровщини. Пошкоджень зазнали об'єкти ДТЕК Дніпровські електромережі.

Зокрема, складна ситуація зі світлом спостерігається в Одеській області. Але критичну інфраструктуру вже заживили.