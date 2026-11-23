Де найскладніша ситуація з електроенергією

На Одещині фахівцям вдалося зробити майже неможливе та частково стабілізувати ситуацію, про що повідомляє "Укренерго".

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Зокрема, в Одесі вже відновлено електропостачання критичної інфраструктури.

Дякуємо енергетикам, рятувальникам, представникам влади та всім, хто долучився до відновлення електропостачання і допомагав долати наслідки атак– йдеться у повідомленні.

Важливо! Натомість ситуація на Дніпропетровщині залишається значно складнішою.

У регіоні вимушено діють жорсткі графіки погодинних відключень, а ремонтні бригади працюють безперервно.

Нагадаємо, що напередодні російські війська масовано атакували об'єкти ДТЕК на Дніпропетровщині. Без світла залишилися частини Дніпра та Самари.

Поточну ситуацію прокоментував Володимир Зеленський. Він заявив, що росіяни намагаються відрізати від енергоджерел Одеську область та Дніпровщину.

Водночас вихідними в Одесі та прилеглих регіонах відбулась складна ситуація зі світлом. Внаслідок атак відбулося пошкодження ключової інфраструктури, від якої залежить електропостачання міста та навколишніх населених пунктів.