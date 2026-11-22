Про це повідомив Володимир Зеленський у вечірньому зверненні за 22 листопада.

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Яка мета російських атак на енергетику?

За словами президента, окупанти намагаються знищувати електромережі та лінії електропередач, щоб відрізати від джерел живлення Одесу, Одеську область і Дніпропетровщину. Через російські атаки в цих регіонах склалася складна ситуація зі значними відключеннями електроенергії.

Зараз у росіян тактика на знищення мереж, ліній передач. Намагаються відрізати від енергоджерел Одесу, область Одеську, Дніпровщину нашу. Ситуація там дуже непроста, і є значні відключення– пояснив політик.

Він додав, що в Одесі вже відновили електропостачання критичної інфраструктури та працюють над забезпеченням альтернативного живлення.

Ремонтні роботи також тривають у Дніпрі, Кам'янському, Харківській і Полтавській областях.

Зеленський запевнив, що необхідне обладнання та ресурси для ремонтів є. Водночас військові отримали конкретні завдання для протидії новій тактиці російських атак.

Нагадаємо, що внаслідок російських ударів 22 листопада частина Дніпра і Самара занурилися у темряву.

Крім того, у масштабному блекауті залишається Одеса.