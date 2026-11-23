Проблемы со светом в регионах Украины / Фото Shutterstock
Российские атаки в Одесской и Днепропетровской областях привели к значительным повреждениям энергетической инфраструктуры. Восстановительные работы продолжались всю ночь.
Где сложнее всего ситуация с электроэнергией
В Одесской области специалистам удалось совершить почти невозможное и частично стабилизировать ситуацию, о чем сообщает "Укрэнерго".
В частности, в Одессе уже восстановлено электроснабжение критически важной инфраструктуры.
Благодарим энергетиков, спасателей, представителей власти и всех, кто присоединился к восстановлению электроснабжения и помогал преодолевать последствия атак
Важно! В то же время ситуация в Днепропетровской области остается значительно сложнее.
В регионе вынужденно действуют жесткие графики почасовых отключений, а ремонтные бригады работают без перерыва.
Напомним, что накануне российские войска массированно атаковали объекты ДТЭК в Днепропетровской области. Без света остались части Днепра и Самары.
Текущую ситуацию прокомментировал Владимир Зеленский. Он заявил, что россияне пытаются отрезать от источников энергии Одесскую область и Днепропетровскую область.
В то же время в выходные дни в Одессе и прилегающих регионах сложилась сложная ситуация с электроснабжением. В результате атак была повреждена ключевая инфраструктура, от которой зависит электроснабжение города и окружающих населенных пунктов.
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