Про це повідомили в ДТЕК.

Adv

популярні відео

Що відомо про наслідки знеструмлення

У компанії розповіли, що через нові обстріли пошкоджені енергооб'єкти, зокрема об'єкт ДТЕК Дніпровські електромережі.

Внаслідок російських ударів без світла залишилася частина Дніпра, Самара та прилеглих районів.

Крім того, без знеструмлені також окремі об'єкти критичної інфраструктури.

У компанії зауважили, що енергетики розпочнуть відновлювальні роботи, щойно дозволить безпекова ситуація.

Яка ситуація з енергопостачання в Україні?

Через обстріли станом на ранок без світла залишилися частина споживачів у Дніпровській, Житомирській, Рівненській, Одеській та Харківській областях.

Найскладніша ситуація – на Одещині. Російські війська повторно атакували важливі для енергопостачання регіону об'єкти. Це ускладнило ремонтні роботи, а значна кількість споживачів досі залишається без світла.

Водночас енергетикам вдалося частково відновити електропостачання об'єктів критичної інфраструктури Одеси та прилеглих районів. Зараз вони працюють над тим, щоб забезпечити їх стабільне живлення, а також шукають альтернативні способи подачі електроенергії для інших споживачів. Пошкодження значні, тому на повне відновлення електропостачання знадобиться час.