Кому заборонять відключати електроенергію: у Кабміні затвердили списки
Джерело:ФПУ
При несплаті за спожиту електроенергію, вас можуть відключити від загальної мережі. Проте це правило не стосується деяких громадян.
Кому не будуть вимикати світло
Уряд визначив, що взимку вразливим категоріям населення не будуть відключати електроенергію. Йдеться зокрема про малозабезпечених осіб, які мають субсидію.
Читайте також Пенсії з 1 жовтня: чи чекати на зміни пенсіонерам
Хто з громадян, згідно з рішенням Кабміну, належить до вразливої категорії:
- сім'ї у яких перебуває понад троє прийомних дітей;
- ті, хто утримує дитячий будинок сімейного типу;
- жителі квартир, серед яких є особа, яка залежна від електричних медичних приладів, що потребують постійного електроживлення;
- багатодітні родини;
- особи, що мають інвалідність І або ІІ групи;
- люди, які доглядають за дітьми з інвалідністю або за особами, що отримали каліцтво у дитинстві.
Аби допомогти цим громадянам вчасно оплачувати комунальні послуги, уряд затвердив комплекс заходів. Наприклад, особи, які належать до вразливої категорії, обслуговуються без черги і першочергово отримують відновлення постачання у разі відключень.
Також ці громадяни мають отримувати безкоштовний, швидкий та якісний ремонт комунікацій. Щоб оптимізувати процес виплат, громадяни з вразливої категорії можуть оформити договір про реструктуризацію заборгованості. При цьому, пеня за прострочення виплат нараховуватися не буде.