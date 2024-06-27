Прогноз експертів: коли в Україні скоротяться відключення електропостачання

Найближчі два місяці ситуація з відключеннями світла залишатиметься складною. Річ у тім, що наразі тривають ремонти енергооб'єктів, тому відключення електропостачання почастішали.

Коли зменшиться кількість відключень світла

Наразі в Україні тривають ремонти й відновлення енергетичної системи, що призводить до тривалих відключень світла. Однак з кінця серпня вони можуть скоротитися до чотирьох-шести годин на добу, повідомив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

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Приблизно останні десять днів серпня. Я думаю, що обмеження будуть тривати чотири-шість годин на добу. Не більше,

– наголосив експерт.

Згідно з його словами, через активний ремонт, що зараз триває, в серпні ситуація значно покращиться.

Восени стане дуже комфортно. Мені важко передбачити атаки на енергоінфраструктуру, але до того йде. Дуже важливо, що ситуація покращиться в останній декаді серпня,

– зауважив він.

Що прогнозує Держенергонагляд

Пом'якшення графіків знеструмлень в Україні варто очікувати у серпні цього року. Про це йдеться у повідомленні Державної інспекції з енергетичного нагляду.

Полегшення очікуємо у серпні, враховуючи завершення ремонтних робіт на деяких атомних енергоблоках і зменшення кількості об’єктів з гарантованим електропостачанням,

– заявив голова Держенергонагляду Руслан Слободян.

За словами Слободяна, атомна генерація є базисом, що забезпечує понад 50% потреб споживачів навіть після окупації ЗАЕС. Наразі тривають ремонтні роботи та розвиток децентралізованої генерації, аби додати потужності в енергосистему та покрити дефіцит.