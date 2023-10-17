"Газовий блекаут": у Нафтогазі пояснили, чи ймовірні відключення блакитного палива

У Нафтогазі розповіли про ймовірність відключення газу наступної зими 2023 – 2024 року. На думку Олексія Чернишова, не брати до уваги такий сценарій не можна.

Чи буде "газовий блекаут"

Голова правління НАК "Нафтогаз України" розповів, що через потенційні авіаудари Росії, дійсно можуть початися відключення газу у містах та регіонах.

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Олексій Чернишов Голова правління НАК "Нафтогаз України" Безумовно, з наближенням опалювального сезону більш імовірне посилення таких атак. Ми не можемо виключати, що масовані удари здатні призвести до "газового блекауту".

Також він нагадав, що минулого року вже були подібні інциденти. За його словами, працівникам компанії доводилося під обстрілами лагодити обладнання аби забезпечити газом 200 000 абонентів Донецької області.

Проте попри ризики компанія підготувалася до зими та продовжуватиме забезпечувати українців блакитним паливом.

Чому у платіжках з'являються лишні кубометри

Також у Нафтогазі пояснили, що, коли українці невчасно подають показники лічильників газу, їм надходять невірні суми у платіжках. Тобто, якщо регулятор не отримує показників, він визначає вартість за місяць аналогічно до обсягів спожитого газу за цей же період минулого року.

Показники лічильників газу треба подавати з 28 по 5 число щомісяця.

Проте у випадку, якщо особа не живе в приміщенні й відповідно, не користується газом, їй потрібно подавати фактичні незмінні показники щомісяця.