Ворог не припиняє тероризувати українську енергосистему, змушуючи енергетиків йти на екстрені кроки. Ситуація змінюється щогодини, тому жителям низки регіонів варто підготуватися до непередбачуваної відсутності електроенергії.

Де ситуація зі світлом найскладніша

Станом на ранок 17 листопада через систематичні російські обстріли знеструмлено частину споживачів одразу у восьми областях України. Найбільшого удару зазнав Дніпровський регіон, де енергетики працюють під постійними повітряними тривогами, про що повідомив перший заступник Міністра енергетики Артем Некрасов.

За його словами, надзвичайно складна ситуація зберігається у Дніпропетровській та Запорізькій областях. Росія безперервно атакує щойно відновлені об'єкти, тому електропостачання там суттєво обмежене, а пріоритет у живленні надається виключно критичній інфраструктурі.

Кому приготуватися до аварійних відключень

Через пошкодження високовольтного обладнання та різке зниження напруги в мережі, енергетики вимушено застосували екстрені заходи у чотирьох регіонах. Йдеться про аварійні відключення у Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській та Харківській областях.

Головне завдання зараз - якнайшвидше повернути електроенергію споживачам,

– зазначають у компанії Укренерго.

Фахівці наголошують, що повернення до прогнозованих погодинних графіків у цих областях відбудеться лише після повної стабілізації системи. У більшості інших регіонів України наразі діють стандартні графіки погодинних відключень, а для промисловості введено жорсткі обмеження потужності.

Що відомо про попередні удари по енергетиці

Ворог цілеспрямовано нищить критичну інфраструктуру напередодні зими, намагаючись залишити українців без тепла та світла. Лише протягом минулого тижня Росія здійснила понад 120 атак на енергетичний сектор нашої держави.

Зокрема, 15 листопада масованих ударів зазнали Запоріжжя та Дніпропетровщина, де виникли серйозні перебої не лише зі світлом, але й з водопостачанням. А кількома днями раніше під прицілом опинилися п'ять великих транзитних підстанцій, які забезпечують баланс усієї енергосистеми України.

Оскільки ситуація залишається вкрай динамічною і може змінитися будь-якої миті, українцям варто тримати зарядженими павербанки та регулярно перевіряти оновлення від місцевих обленерго на їхніх офіційних ресурсах.