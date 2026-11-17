Где ситуация с электроснабжением наиболее сложная

По состоянию на утро 17 ноября из-за систематических российских обстрелов без электричества осталась часть потребителей сразу в восьми областях Украины. Наибольший удар пришелся на Днепропетровскую область, где энергетики работают в условиях постоянных воздушных тревог, что сообщил первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов.

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По его словам, чрезвычайно сложная ситуация сохраняется в Днепропетровской и Запорожской областях. Россия непрерывно проводит атаки на только что восстановленные объекты, поэтому электроснабжение там существенно ограничено, а приоритет в питании отдается исключительно критической инфраструктуре.

Кому следует подготовиться к аварийным отключениям

Из-за повреждения высоковольтного оборудования и резкого снижения напряжения в сети энергетики вынуждены были применить экстренные меры в четырех регионах. Речь идет об аварийных отключениях в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях.

Главная задача сейчас – как можно быстрее восстановить электроснабжение потребителей,

– отмечают в компании "Укрэнерго".

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Специалисты подчеркивают, что возвращение к прогнозируемым почасовым графикам в этих областях произойдет только после полной стабилизации системы. В большинстве других регионов Украины в настоящее время действуют стандартные графики почасовых отключений, а для промышленности введены жесткие ограничения мощности.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Что известно о предыдущих ударах по энергетике

Враг целенаправленно уничтожает критическую инфраструктуру в преддверии зимы, пытаясь оставить украинцев без тепла и света. Только за прошедшую неделю Россия совершила более 120 атак на энергетический сектор нашей страны.

В частности, 15 ноября массированным ударам подверглись Запорожье и Днепропетровская область, где возникли серьезные перебои не только со светом, но и с водоснабжением. А несколькими днями ранее под прицелом оказались пять больших транзитных подстанций, которые обеспечивают баланс всей энергосистемы Украины.

Поскольку ситуация остается крайне динамичной и может измениться в любой момент, украинцам следует держать заряженными портативные зарядные устройства и регулярно проверять обновления от местных облэнерго на их официальных ресурсах.