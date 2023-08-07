Україну чекають відключення: чому потрібно готуватись до найгіршого

Тогорічні блекаути стали причиною багатьох незручностей для українців. Енергетики обіцяють, що прийдешня зима пройде добре, за умови свідомого використання ресурсів.

Чому українцям потрібно економити уже зараз

У суботу 5 серпня "Укренерго" зафіксували найбільшу кількість витраченої електроенергії за всі вихідні дні літа. Показник зріс на 10,7%, порівняно з минулими даними. Це дуже тривожний дзвіночок.

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Не дивлячись на те, що енергосистема України готується до важкої зими, українцям також доведеться докладати сили аби пройти цей важкий період.

Таке високе споживання – суттєве навантаження на енергосистему, оскільки через масштабні ремонти на багатьох електростанціях можливість залучати додаткові потужності суттєво обмежена.

– заявили в Укренерго

Як економити на електроенергії

Для того аби знизити навантаження на енергосистему, введіть у своє життя такі корисні звички:

Вмикати світло лише у тому приміщенні, де ви зараз перебуваєте.

Слідкувати за температурою житла, не допускати зниження до критичних показників. Розігріти приміщення повністю витратніше ніж утримувати стабільну кількість градусів.

Користуватися потужними електроприводами по черзі.

Основні піки використання перенести на ранок або вечір.

На теперішній час, українські енергетики заявляють, що робота над тогорічними помилками проведена. Росіяни гарантовано будуть намагатися знову знищити українську енергосистему, однак, тепер ми набагато краще готові до обстрілів та можливих терактів.

Тариф на електроенергію в Україні

Останнє підвищення тарифу на електроенергію відбулося у червні 2023 року. Зараз він складає 2,64 гривні за кіловат-годину. Уряд запевнив, що підвищень найближчим часом не планується.

Проте збільшення комунальних тарифів – це невідворотна перспектива. Адже наразі українці мають знижену ціну на електроенергію. Проте цей фінансовий ресурс усе-таки доведеться витратити на відновлення енергосистеми.