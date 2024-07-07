Готуймося до тривалих відключень: експерти спрогнозували ситуацію на зиму

Експерти в голос повідомляють, що до цьогорічної зими в Україні варто підготуватися через можливу невизначеність. Пройти вона може навіть із більшими ніж на сьогодні відключеннями світла.

Скільки світла не буде взимку

У коментарі 24 Каналу експерт Геннадій Рябцев розповів, що цієї зими ситуація зі світлом може залишитися без змін, а відключення триватимуть надалі.

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Геннадій Рябцев Головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень На жаль, нічого не зміниться. Графіки стабілізаційних вимкнень все одно будуть, тому що збільшення генерації компенсується зростанням споживання електричної енергії.

Водночас Володимир Омельченко під час розмови з 24 Каналом повідомив, що поки важко прогнозувати прийдешню зиму.

Володимир Омельченко Директор енергетичних програм Центру Разумкова Є багато невідомості: наявність протиповітряної оборони, нові можливості ворога вражати енергетичну інфраструктуру, наявність обладнання для ремонту тощо.

Він додав, що взимку ситуація зі світлом буде майже як у липні, але потрібно додати ще десь 4 години відключень.

Які є сценарії щодо відключень

Експерт Юрій Корольчук нагадує, що торік світла в окремі дні могло не бути в середньому від 8 до 12 годин. Це стосувалося регіонів, де була велика кількість споживачів промисловості.

Юрій Корольчук Експерт Інституту енергетичних стратегій Водночас на цю зиму є декілька сценаріїв – це негативний, базовий стабільний та оптимістичний.

Корольчук наводить приклади щодо двох з них:

Базовий стабільний

За таким сценарієм очікується, що відбудують 3 000 мегаватів із 6 000 мегаватів, які були пошкоджені. Працюватимуть стабільно десь 8 – 9 блоків АЕС, а зима буде відносно звичайною, тобто без сильних холодів. Прогноз щодо відключень – до 12 годин без електроенергії на добу.

Негативний сценарій

За таких умов вдасться відремонтувати десь до 2 000 мегаватів, а блоків АЕС працюватиме 7 – 6. Зима буде холодною. Такий сценарій веде до певних кризових ситуацій, а саме падіння енергосистеми.