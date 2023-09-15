Ми повинні бути готовими до найгірших сценаріїв, - голова "Укренерго"

В "Укренерго" розповіли, що Україні може не вистачити електроенергії на зиму, лише у випадку обстрілів з боку Росії. Нині триває активна підготовка до найгірших сценаріїв.

Найгірший сценарій для енергетики

За словами голови "Укренерго" у телемарафоні, спрогнозувати наслідки ракетних обстрілів досить важко, передає 24 Канал.

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Володимир Кудрицький Голова "Укренерго" Якщо говорити про сценарій без обстрілів, то ми розуміємо яким чином покривати взимку це споживання. Але обстріли можуть сильно переформатувати ситуацію. Тому ми повинні бути готовими до найгірших сценаріїв. В чому полягає найгірший сценарій? Це повторення масованих атак ракетами, дронами саме

проти енергосистеми.

Також він додав, що готуються обладнання, запас матеріалів та схеми живлення споживачів, щоб швидко ремонтувати завдані пошкодження електромережі.

Ми – це не тільки "Укренерго", а й енергетики в цілому. Тобто ми на своїй стороні готуємося якомога краще протидіяти цим атакам та відновлюванню системи,

– пояснив він

Кудрицький додав, що до зими також активно готується система ППО.

Що робити аби полегшити собі зиму

Володимир Кудрицький дав декілька порад для українців на зиму.

По-перше, ощадливе та раціональне споживання електроенергії. З листопада буде похолодання та збільшення споживання. Його можна трошки пом'якшити для енергосистеми, споживаючи електроенергію більш ощадливо, – сказав він.

Також варто готуватися до зими у побутовому плані, наприклад купити генератор.

Дуже багато порад, які минулого року, які ми давали споживачам, вони можуть бути актуальними в цьому році. Якщо є дизель-генератор чи накопичувач електроенергії, то їх треба перевірити та привести до ладу. По можливості утеплити житло, якщо така фінансова можливість є,

– додав голова "Укренерго".

До слова, варто завчасно дізнатися, де у вашому місці знаходяться "пункти незламності", щоб знати, куди йти у випадку відключень.